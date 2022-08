Paganin: «Podio acquisti? Uno dell’Inter! Serie A con spada di Damocle»

L’Inter si è rinforzata molto a centrocampo oltre che in attacco con il ritorno di Lukaku. Antonio Paganin – intervenuto ai microfoni di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio -, dà lo scettro del mercato a un acquisto nerazzurro

SCETTRO – L’Inter secondo Antonio Paganin ha fatto bingo con un acquisto in particolare: «Il podio degli acquisti finora? Asllani all’Inter, De Ketelaere non possiamo non prenderlo in considerazione in virtù di quanto lo ha rincorso il Milan. Difficilmente la dirigenza rossonera se non crede in un giocatore va a spendere quei soldi, se non fosse convinta di avere per le mani un gioiellino in prospettiva. Aggiungerei Jovic della Fiorentina che mi incuriosisce da matti. Conosco bene il calcio di Italiano e sono molto curioso di vederlo all’opera: secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo affare».

INIZIO VICINO – Paganin prosegue parlando del precampionato ormai agli sgoccioli: «Ho visto le partite di precampionato, stanno facendo tutti molta fatica. Io a macchia di Leopardo vedo che vanno tutti con i piedi di piombo perché hanno questa spada di Damocle del Mondiale. Tutte le preparazioni sono tarate, hanno tutti questa incognita con il timore di sapere come rienteranno i giocatori. Il Mondiale di solito toglie tantissimo».