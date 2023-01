Paganin: «Pensavo che Skriniar potesse rimanere. Sostituti? Piacciono 2»

Milan Skriniar andrà via dall’Inter. Potrebbe anche lasciare in questa sessione invernale. Sulla vicenda ha parlato l’ex difensore nerazzurro Paganin

VICENDA − Massimo Paganin, su TMW Radio, si esprime sul caso Skriniar all’Inter: «Su Skriniar credevo che alla fine si continuasse insieme. Adesso è chiaro che non resterà. Le difficoltà dei nerazzurri ora sono due. La prima è quella di monetizzare la seconda è quella di trovare il sostituto in così poco tempo. Tenerlo è un rischio visto che potresti trovarti un giocatore che pensa altrove. Ho sentito di Demiral per sostituire lo slovacco e per me sarebbe una buona soluzione. Anche Smalling potrebbe esserlo».