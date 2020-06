Paganin ottimista: “Inter alla pari col Napoli! Due aspetti da considerare”

L’Inter tornerà in campo domani sera a Napoli per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Paganin, ex difensore nerazzurro e oggi opinionista, ha commentato l’avvicinamento al match in collegamento con “Inter TV”

INTER ALLA PARI NONOSTANTE L’ANDATA – Di seguito le parole di Massimo Paganin: «Dobbiamo tornare troppo indietro nel tempo, più di cento giorni. Sono più di tre mesi, tantissimo tempo. Abbiamo visto dall’inizio dell’anno come Antonio Conte lavori sulla condizione fisica, sulla preparazione atletica e come l’Inter in sedici giornate all’inizio del campionato ha fatto quattordici vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. 43 punti in 16 giornate vuol dire ovviamente un cammino importante, significa aver preparato bene la squadra. Significa che l’Inter ha la possibilità di ripartire nel giusto modo con questa gara, considerando che non ci sarà il pubblico allo stadio San Paolo di Napoli a poter dare una mano. Chiaro che giocare in casa può fare una grandissima differenza. Considerando che l’Inter è la squadra che ha vinto di più fuori casa. Direi che possiamo ripartire da lì essenzialmente. Questa partita si gioca alla pari, con il 50% di possibilità di passare da parte di entrambe credo».