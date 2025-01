Paganin: «Ora volata Inter e Napoli. Asllani? Pazienza, farà comodo»

Antonio Paganin, ex Inter, ha parlato del duello scudetto tra Inter e Napoli e poi ha speso qualche battuta su Asllani e Lautaro Martinez.

CORSA A DUE – Antonio Paganin a Radio Sportiva si esprime sulla vittoria dell’Inter di ieri con l’Empoli: «Era importante testare dopo il mezzo passo falso col Bologna la vera forza dell’Inter. La pratica è stata risolta al meglio, la squadra si è ripresa la sua identità, è ritornato al gol Lautaro Martinez. L’Atalanta sta dimostrando qualcosa in meno rispetto alle due concorrenti che guidano il campionato. L’Inter, chiaro che un organico che gli permette di sopperire a delle defezioni, ma in questo momento avere i giocatori più importanti fa la differenza. Ho l’impressione che da qui in avanti ci sarà una lunga volata tra Inter e Napoli, anche se il Napoli avrà il vantaggio di non giocare le coppe».

Paganin si esprime poi sui protagonisti di Inter-Empoli: Lautaro Martinez e Asllani

DUE PROTAGONISTI – Il pensiero di Paganin su Lautaro Martinez e Kristjan Asllani: «Questo ragazzo veniva da una Copa America impegnativa, da una stagione che lo aveva spremuto e ci sta di prendersi un momento di pausa dal punto di vista realizzativo. L’impressione vista ieri e la fattura del gol è quella se non di vedere il migliore Lautaro Martinez, ci siamo molto vicini. Asllani? Ha un compito veramente arduo, quando viene chiamato deve sostituire un giocatore che ha cambiato anche un po’ questa Inter come Calhanoglu. Il ragazzo sta crescendo, c’è solo da avere pazienza. Ai nerazzurri farà molto ma molto comodo».