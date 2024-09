Paganin: «Non vedo in fuga l’Inter. Ecco chi farà la differenza»

Simone Inzaghi ha molte responsabilità sulle difficoltà dell’Inter in questo inizio di stagione. Non solo lui, ma adesso ha un compito secondo Antonio Paganin su TMW Radio.

LOTTA – Il primo posto dista solo tre punti nonostante il pessimo inizio di stagione. La squadra nerazzurra ha sbagliato tre partite già in campionato, ma le altre non hanno fatto di più. Antonio Paganin avverte e mette in pericolo: «In fuga non la vedo l’Inter quest’anno, ma rimane la più attrezzata. La differenza la farà la guida tecnica e lo staff nel riuscire ad azzerare una partita e spostare subito il focus su un’altra. Dovrà essere bravo l’allenatore a caricare e scaricare la squadra per ogni impegno. Se molli di testa in Italia, vai sotto»