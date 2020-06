Paganin: “Napoli-Inter, nerazzurri hanno piÃ¹ da perdere. Eriksen…”

Paganin: “Napoli-Inter, nerazzurri hanno più da perdere. Eriksen…”

Antonio Paganin, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Napoli-Inter, sfida di Coppa Italia in programma sabato alle 21:00. Secondo Paganin i nerazzurri potrebbero patire qualche difficoltà contro il Napoli

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Antonio Paganin: «Napoli-Inter sarà una grande partita. Chi ha più da perdere sono i nerazzurri. Un mercato di gennaio importante, al momento però poco o niente e rischia di avere una classifica peggiore rispetto allo scorso anno. Eriksen per ribaltare il risultato dell’andata? L’ho sempre sostenuto, Eriksen può essere il crac che cambia gli equilibri. E’ stato preso per questo, il modulo non gli ha permesso di esprimere subito il suo potenziale. Lì deve essere bravo Conte a sfruttarlo. L’Inter troverà difficoltà, il Napoli come struttura è molto brevilinea: i ‘piccoletti’ del Napoli potrebbero dare molto fastidio ad una squadra molto fisica come l’Inter. I calciatori nerazzurri potrebbero entrare in forma più avanti, veniamo da una situazione anomala, in cui non si sono potute disputare nemmeno delle amichevoli».