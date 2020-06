Paganin: “Napoli-Inter, Eriksen trequartista? Vi spiego. Senza tifosi…”

Massimo Paganin, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista su “Inter TV”, prima di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha detto la sua riguardo la formazione ufficiale (vedi articolo), e il match a porte chiuse.

POSIZIONE ERIKSEN – Massimo Paganin parla del modulo schierato da Antonio Conte e la posizione di Christian Eriksen: «La formazione secondo me sarà un 3-5-2 in fase di non possesso, lo ha già fatto in altre gare. Però è vero che le prime sedici partite l’Inter ha vinto quattordici partite, perse una e pareggiata una. Partirà da un modulo equilibrato, vedremo a partita in corso se Eriksen si sposterà sulla trequarti. Antonio Conte si affiderà al modulo che gli ha dato più sicurezze».

SENZA PUBBLICO – Massimo Paganin parla di Napoli-Inter senza tifosi al San Paolo: «Guardando il campionato tedesco, il fattore esterno non cambia. L’ambiente del San Paolo avrebbe potuto incidere, così si parte nettamente alla pari. E inoltre l’Inter ha giocato molto bene in trasferta quindi parte leggermente in vantaggio».