Paganin: «Moggi, uscite inopportune! Bisogna accettare la sentenza»

Antonio Paganin, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso a proposito delle parole di Moggi pronunciate nel corso dell’assemblea dei soci della Juventus (vedi articolo)

SENTENZA – Paganin commenta le parole di Moggi: «Moggi? Le esternazioni, e parlo a titolo personale, sono comprensibili come socio, ma era inopportuno farle uscire in virtù di quello che deve succedere adesso e per quello che è stato. C’è stata una sentenza, bisogna accettarla. Sarà molto curioso di sapere cosa emergerà nel prossimo futuro, per capire che tipo di dolo è stato fatto per le plusvalenze e per la gestione. Io credo che non sarà coinvolta solo la Juventus ma anche altre società».