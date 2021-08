Paganin: «Lukaku? Offerta irrinunciabile. Spero Inter investa sul mercato»

Massimo Paganin, ex giocatore dell’Inter e oggi opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di “Calcio Today” del tema Lukaku e di come non si può dire di no ad un’offerta come quella del Chelsea. Inoltre, i nerazzurri dovranno spendere bene sul mercato per difendere lo scudetto

IRRINUNCIABILE − Queste le parole di Paganin su Lukaku: «Di fronte ad un’offerta del genere, credo che non si possa dire di no. Le valutazioni devono essere fatte e purtroppo, il calcio inglese ha delle risorse che gli altri campionati non hanno. Diventa difficile, poter dire di no ad un’offerta così grande che ti da la possibilità, eventualmente, di rientrare. Noi non siamo così forte o, perlomeno, non siamo più così forti, da poter non accettare questo tipo di offerte. Parlo di campionato, non solo Inter, come struttura e, quindi, credo che da questo punto di vista, la società sta facendo delle considerazioni, cercando di portare a casa il piatto più ricco possibile per cercare, spero, di reinvestirlo sul mercato cercando, comunque, di rafforzare la squadra, andando a prendere giocatori da valorizzare ulteriormente e che possano esprimere un buon calcio per questa stagione, visto che l’Inter dovrà difendere lo scudetto».

SOCIETÀ − Inoltre, secondo Paganin, l’Inter non parte favorita: «Chiaro che non è più la favorita perché logicamente quando ti indebolisci cosi tanto non lo sei più. Scendi di livello, anche la percezione che hanno i giocatori, logicamente, è quella di aver perso qualche cosa. Dovranno essere bravi società e allenatore a trasferire quella consapevolezza, quella fiducia, quella autostima e quella sicurezza che servono per affrontare la stagione».

Fonte: Calcio Today.it