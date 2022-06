Paganin: «Lukaku, importante ricucire il rapporto con Inter. Fuori discussione»

Antonio Paganin, intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha parlato del ritorno di Lukaku e delle critiche rivolte al giocatore.

CON INZAGHI – Antonio Paganin parla del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter e di come potrebbe ambientarsi al gioco di Simone Inzaghi: «La cosa più importante è ricucire lo strappo con i tifosi più accaniti, che si sono sentiti traditi lo scorso anno. Ma alla fine questo discorso andrà in secondo piano ora. Cambierà un po’ il modo di giocare, mi aspetto che torni ad essere un fattore dominante. In Inghilterra non si esaltava col gioco del Chelsea. Mi aspetto che torni a essere determinante».

CRITICA – Paganin risponde alle critiche nei confronti di Lukaku: «Non si può mettere in discussione uno come lui. Come tanti rende in un contesto che sa esaltarne le caratteristiche. Una fortuna di un giocatore è legata alle capacità di un tecnico di metterti nelle condizioni ideali. È determinante, fa reparto da solo. Per me l’Inter ha fatto un investimento di tutto rispetto, che la porterà di nuovo a essere la più seria candidata allo scudetto. Sono curioso di vedere come lo gestirà Simone Inzaghi, perché il parco giocatori ora con gli ultimi acquisti sarà di primo livello».