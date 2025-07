Paganin: «Lookman ha livello internazionale. Chivu, nutrivo dubbi»

Paganin ha parlato di Lookman che è un obiettivo concreto dell’Inter. Poi le parole dell’ex giocatore su Chivu.

LOOKMAN – Antonio Paganin a Tmw Radio sull’attaccante nigeriano: «La finale di Europa League lo ha certificato. Un conto è giocare a Bergamo, un conto all’Inter, è vero, ma è un giocatore che ha un livello internazionale conclamato ormai. Lo vedrei bene all’Inter, con alcuni cambiamenti. La bottega dell’Atalanta però è cara».

CHIVU – Ancora Paganin sull’allenatore rumeno: «Qualche dubbio lo nutrivo, ma non per mancanza di fiducia nel tecnico, ma per come si stavano muovendo, il mercato che non decollava, qualche mal di pancia, non dava dei segnali positivi. Pare che ora l’Inter ha ripreso il suo modus operandi, ossia che scelga quei giocatori che possano fargli fare quel salto di qualità. E Lookman è uno di questi».