Paganin: «Lautaro Martinez? Messaggio generale! L’Inter indichi la strada»

L’Inter deve risolvere la questione spinosa riguardante alcuni giocatori non più convinti del progetto Inter. Massimo Paganin, a Tmw radio, fa anche un confronto tra la Juventus e l’Inter dopo il Mondiale per Club.

CAPITANO – L’Inter esce da una stagione logorante. Non ultime sono le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta nei confronti di alcuni giocatori dissidenti. Massimo Paganin difende il capitano ma invita la società a fare chiarezza: «Sicuramente per quello che è successo dopo il Mondiale per Club all’Inter, sono tutte cose aggiustabili. Lautaro Martinez ha dato la sua opinione da capitano. Certo, parlare fuori dallo spogliatoio non porta mai benefici, ma non credo che fosse un messaggio indirizzato a qualcuno in particolare ma in generale. Il vincente è quello che non è mai soddisfatto ed è giusto così, devi sempre voler avere voglia di aggiungere qualcosa. Credo che Lautaro Martinez abbia detto solo qual è la strada. Ora dovrà essere bravo l’allenatore e la società a indicarla».

L’Inter frustrata dai risultati, la Juve orfana di figure leader

CONFRONTO – La Beneamata dopo 63 partite e tante energie spese rimane a mani vuote. Per Paganin questa situazione di delusione non ha aiutato. L’ex difensore dell’Inter parla anche della Juventus e di come abbia la necessità di trovare figure guida all’interno della squadra: «All’Inter credo ci sia tanta frustrazione per i risultati non ottenuti, ma la parte difficile di un giocatore è quella di passare da certi momenti e diventare più forte. Per la Juve mancano dei giocatori di livello assoluto, nell’ultimo anno non ho trovato dei leader che fossero in grado di alzare la voce e di indicare la strada. Manca una leadership importante che la trascini».