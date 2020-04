Paganin: “Lautaro Martinez? Inter, lo terrei. Messi chiama; Werner ideale”

Condividi questo articolo

Paganin ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, sottolineando le grandi qualità dell’argentino. L’ex calciatore nerazzurro, però, promuove Timo Werner come eventuale sostituto. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

BALLO DEGLI ATTACCANTI – Antonio Paganin esprime la sua opinione sul mercato in attacco per l’Inter: «Io terrei Lautaro Martinez, si è dimostrato un giocatore che ha fatto la differenza, soprattutto in coppia con Lukaku. E’ difficile trattenere però un giocatore se si muove il Barcellona, nonostante l’Inter stia crescendo a livello internazionale. E poi Lautaro potrebbe giocare con Messi ed è motivo di richiamo forte. Werner può fare al caso dell’Inter. E’ molto veloce e viste le qualità del gioco Conte è ideale. Andrebbe a completare una coppia d’attacco con Lukaku che funzionerebbe molto bene».