Paganin: «Juventus-Inter equilibrata, episodi decisivi. Per lo scudetto…»

Massimo Paganin è stato intervistato in esclusiva da Footballnews24.it, dove ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Juventus in Coppa Italia, nonché la lotta scudetto e le parole di Ivan Perisic.

FINALE – Così Massimo Paganin sulla finale di Coppa Italia e sulla lotta scudetto: «È stata una gara equilibrata, con tante partite all’interno della stessa. Credo che l’Inter abbia fatto qualcosina in più quando ne ha avuto la possibilità. A fare la differenza sono stati gli episodi, una bella sfida da guardare. Per quanto riguarda il campionato, non è ancora finito. Il Milan non ha mai mollato ed è meritatamente in testa, mentre i nerazzurri hanno perso la loro occasione a Bologna».

ACCORDO DA TROVARE – Paganin ha poi parlato delle parole di Ivan Perisic: «Si è sfogato da giocatore importante qual è. Qualunque tipo di strappo può essere però ricucito e ricomposto, ora bisognerà parlare e trovare un accordo per farlo stare all’Inter. Stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti nel suo ruolo».