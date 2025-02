Paganin: «Inzaghi signor allenatore, alza il livello dei giocatori!»

Antonio Paganin, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della stagione che sta vivendo l’Inter, della lotta scudetto focalizzandosi sul prossimo impegno contro la Juventus, e complimentandosi con Inzaghi per il lavoro svolto.

UNA VITTORIA DI CARATTERE – Così definisce Antonio Paganin, intervenuto a TMW Radio, il successo ottenuto dall’Inter contro la Fiorentina: «Una vittoria di carattere, dopo quanto accaduto giovedì. L’Inter è una squadra che sa dove vuole arrivare. È riuscita a imprimere il suo calcio, si è rivista nella sua forza. Ieri l’ha risolta Marko Arnautovic e si diceva che mancavano alternative davanti. Nelle partite che contano poi ecco che saltano fuori le seconde linee».

PER LA LOTTA SCUDETTO – L’ex difensore nerazzurro ha poi elogiato l’operato di Simone Inzaghi: «Ha fatto un salto importante dal punto di vista qualitativo, non so se è nella top-5 dei tecnici mondiali oggi ma è un signor allenatore. Ha apportato delle novità tecniche, che vedremo dove porteranno. È cambiata la comunicazione di Inzaghi comunque, si è affinata e alza ancor di più il livello di questa squadra. Bene dal punto di vista caratteriale dunque, ma ora andiamo avanti che ora c’è la Juventus. La rosa dell’Inter dico che è la più forte, è da più anni che ce l’ha in mano. I giocatori dell’Inter rispetto alle altre competitor hanno qualcosa in più».