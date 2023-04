Paganin: «Inzaghi si giustifica. Inter in finale di Champions League»

Antonio Paganin ha espresso il suo parere con TMW Radio su Simone Inzaghi, la partita dell’Inter contro la Fiorentina e ciò che può ancora accadere nella stagione nerazzurra.

INZAGHI – Paganin ha individuato qualche problema in Inzaghi: «Un allenatore non lo giudico da quanto urla, ma da come gestisce lo spogliatoio. La comunicazione oggi è importante, i giocatori percepiscono il messaggio e ricordare i trofei vinti non è un buon segnale. Sembra che Inzaghi voglia giustificare il periodo no, un allenatore nel momento di difficoltà mi aspetto che si assuma le responsabilità. C’è bisogno di attributi per proteggere i propri giocatori e continuare a lottare per gli obiettivi. Sbandierare la bravura è qualcosa da ragazzini, poi non ricavi niente e subisci l’ennesima sconfitta. Un professionista che si ritenga tale non può essere influenzato dal rinnovo o meno. Se togli il piede dall’acceleratore nasce il problema con i tuoi compagni e con la futura squadra che ricorderà questo. Può influire parzialmente l’ambizione di un gruppo forte come l’Inter, abituato a lottare per vincere».

Inter, contratti e risultati

RISULTATI – L’ex calciatore ha aggiunto: «Sono otto partite importanti, dalla doppia sfida con la Juventus che ti può portare a confermare un trofeo già vinto. Due vittorie con il Benfica ti avvicinerebbero alla finale di Champions League, onestamente io avrei adrenalina a palla per ciò che può accadere. L’Inter mi è piaciuta con la Fiorentina, è mancato il cinismo per segnare e indirizzare la partita. Lukaku in nazionale non aveva pressione per amichevoli, se la avverte meglio che non giochi per l’Inter dove tutti i match sono fondamentali. Su quella palla è andato con il sinistro invece che con il destro, serviva solo più attenzione. Manca fluidità del lavoro quotidiano. L’Inter sulle partite secche è in grado di poter affrontare tutti, vuoi per orgoglio o qualità della rosa. Non mi sorprenderei se arrivasse in finale di Champions, manca la continuità ogni settimana in campionato. Juventus-Inter sarà la vera finale, la posta in palio è alta e la partita si svilupperà nei 180 minuti. Sarà importante capire anche chi sceglierà Inzaghi, penso si lasci spazio alle rotazioni. Si devono far respirare i giocatori».