Paganin: «Inzaghi, scorso anno critiche giuste! Assurda una cosa»

Simone Inzaghi, nella scorsa stagione, ha subito critiche feroci per l’andamento dell’Inter in campionato. Critiche giustificate secondo Antonio Paganin che, su TMW Radio, ha parlato così del tecnico

CRITICHE – Queste le parole di Paganin: «Inzaghi? Io per primo non cambio idea, l’ho criticato giustamente perché all’Inter sei obbligato di fare un campionato di vertice. Gli veniva contestata la gestione in campionato diversa a quella Champions League o di Coppa Italia. È assurdo che negli ultimi due anni non abbia vinto il titolo. L’Inter è e rimane la più forte come rosa. Quindi per questo nascevano le critiche. Il finale di stagione ha mostrato dove potevi essere realmente. Da Inzaghi ci si aspetta la continuità, che deve essere sistematica se sei all’Inter. Altrimenti è normale che arrivino le critiche».