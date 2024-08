Paganin: «Inzaghi è cresciuto molto. Sua mentalità si riflette in questa Inter!»

Simone Inzaghi è cresciuto insieme a questa Inter. Di ciò ha parlato Massimo Paganin, ribadendo come la crescita del tecnico piacentino si sia riprodotta nel rendimento dei suoi giocatori.

LA CONVINZIONE – Simone Inzaghi è il deus ex machina di questa Inter, colui che ha plasmato la sua squadra in maniera totalmente conforme al suo modello di gioco, alle sue idee di calcio. Ciò è stato sottolineato da Massimo Paganin a Radio Sportiva, con un elogio nei confronti del tecnico piacentino: «Si tratta di un lavoro fatto da tanto tempo. il vantaggio è quello di avere sempre lo stesso allenatore, che ha dimostrato di avere una grande leadership. Inzaghi ha attraversato dei momenti difficili, sia come uomo che come allenatore. Ora ha una mentalità diversa che ha trasmesso alla squadra. I suoi calciatori giocano con una grandissima consapevolezza e con una grande fluidità. Inzaghi è uno di quegli allenatori che, dopo aver vissuto delle difficoltà, consentono a tutti di entrare nel progetto squadra. E la squadra ha così avuto la possibilità di scendere in campo per mettere in pratica quello che chiede l’allenatore».

Paganin e il dominio della squadra di Inzaghi in Inter-Atalanta!

IL PENSIERO – A proposito della partita dominata dall’Inter di Inzaghi contro l’Atalanta, terminata per 4-0, l’ex calciatore ora commentatore si è così pronunciato sull’andamento dell’incontro: «All’Atalanta mancavano degli uomini, ma non ci si poteva aspettare questo esito. L’Inter è stata brava nel non dare punti di riferimento agli avversari, effettuando una gran partita. Proprio l’assenza di punti di riferimento ha fatto la differenza per la prestazione dei nerazzurri».