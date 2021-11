Paganin: «Inter, vittoria che vale tantissimo. Sorpreso dal lavoro di Inzaghi»

Antonio Paganin, in collegamento su TMW Radio, ha parlato della prestazione dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk e di come il lavoro di Inzaghi sia al momento molto importante

STUPORE − Paganin è sorpreso del lavoro di Inzaghi all’Inter: «Riconfermare una prestazione fatta bene come quella fatta contro il Napoli non è scontato. Farlo in Champions League, con una squadra contro cui avevi pareggiato per tre volte consecutive 0-0, è un valore. Vale tantissimo, ha più valore rispetto a quella del Milan perché in campionato è in risalita, si è qualificata agli ottavi. In questo momento, tanto di cappello al lavoro di Simone Inzaghi nonostante io avessi all’inizio tanta perplessità».