Paganin: «Inter, una differenza col Napoli! Inzaghi? In caso di ko…»

Antonio Paganin, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter che sfiderà il Napoli il 4 gennaio. Una battuta, inoltre, sulla posizione di Inzaghi in caso di sconfitta nel big-match

SFIDA – Paganin parla di Inter-Napoli e della possibile posizione di Inzaghi in caso di sconfitta: «Il Napoli, a differenza dell’Inter ha più qualità e meno quantità. L’Inter ha sicuramente in organico dei cambi ma perde qualcosina in termini qualitativi. Nei cambi i nerazzurri i nerazzurri hanno difficoltà. Il Napoli quando fa un cambio entra uno di qualità ed è la chiave finora. ça speranza di tutti è che sia il Napoli visto col Lille, lascia la speranza a qualcuno di riprenderlo. Altrimenti sarà dura e le altre dovranno preoccuparsi. Posizione Inzaghi in caso di ko? Creerebbe molti dubbi. Nel momento in cui ti trovi a 14 punti dal Napoli, che è una squadra pari, è chiaro che hai dei dubbi sulla gestione. La società si domanderebbe se un organico sì fatto, che ha perso il titolo lo scorso anno, che secondo me ha perso l’Inter non ha vinto il Milan, non sia all’altezza. La somma di queste due situazioni peserà nel suo futuro. I nerazzurri dovevano essere a 3 o 4 punti massimo, invece si trova ad una distanza enorme».