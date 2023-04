Paganin: «Inter troppe sconfitte, davanti deve giocare la Lu-La»

Massimo Paganin è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 per parlare del momento dell’Inter in Campionato in vista anche della gara col Benfica.

SQUILIBRIO – Massimo Paganin ha parlato a Tutti Convocati riguardo la situazione in casa Inter: «Le sconfitte dell’Inter iniziano a essere tante. C’è troppa differenza tra casa e trasferta. Sono 25 i gol subiti fuori casa e 8 invece in casa. C’è uno squilibrio esagerato, Non si può imputare tutto a Inzaghi. Delle colpe le ha, sia chiaro. Nelle ultime due partite l’Inter è stata sfortunata. Penso però si debba fare il punto sull’annata che sta condizionando l’Inter. Ora su tutti e tre i fronti è tiratissima, non ha margine di errore».

LU-LA – Paganin ha poi continuato trattando la questione attacco, con il reparto offensivo dell’Inter in difficioltà: «Lukaku tra gli attaccanti è quello che sta meglio. Ha sbagliato tanti gol, ma già arrivarci vuol dire che sei lì. Mi sorprende Lautaro perché non fa mai il salto di qualità. Non è mai mancato a livello di cattiveria in stagione. Nelle ultime l’ho visto estraneo. Quando una squadra è senza attacco fa fatica. Il continuo turnover complica le cose, i giocatori fanno fatica a trovarsi. Converrebbe scegliere una coppia. Il turnover nelle altre squadre c’è ma non così tanto. La coppia titolare secondo me è la Lu-La, è più facile che si trovino. Dzeko è molto più determinante dalla panchina che dal primo minuto».