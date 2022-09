Paganin: «Inter, tre KO su 7 gare sono tanti! Colpe? È un insieme di cose»

Il momento no dell’Inter ha chiamato alla riflessione anche l’ex Paganin. L’ex giocatore, oggi opinionista, si è espresso sulle difficoltà della squadra parlando di concorso di colpe. Le sue parole al Corriere dello Sport durante l’evento ‘Italian Padel Awards’

COLPE DA DIVIDERE − Massimo Paganin distribuisce le responsabilità del momento no dell’Inter a tutti i protagonisti: «Ci sono dei problemi legati al fatto che la squadra ha già perso tre partite su sette in campionato. Significa già perderne il 50%, un po’ troppe per una squadra che ha l’obiettivo quantomeno di andare in Champions League. Adesso davanti ha delle squadre importanti, il cammino si fa duro. C’è qualcosa da aggiustare, troppi gol subiti da una squadra che aveva l’ambizione di vincere lo Scudetto ad inizio anno. Logicamente deve rimettere in sesto l’equilibrio all’interno dello spogliatoio, ristabilire le gerarchie, i giocatori devono dare di più. La società deve stare vicino alla squadra, non è colpa solo dell’allenatore o della società stessa. È un insieme di cose, le cose erano funzionate perché tutto andava per il verso giusto. L’Inter deve ricompattarsi».