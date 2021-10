A. Paganin: «Inter, si apre un mese fondamentale! Situazione di agio»

L’ex difensore Antonio Paganin vede il prossimo blocco di sette partite fra una sosta, quella che si sta concludendo, e la prossima come fondamentale per l’Inter. Ecco le sue parole da Maracanà su TMW Radio.

DETERMINANTE – Antonio Paganin valuta il cambio in panchina all’Inter e come si riprende dopo la sosta: «Simone Inzaghi è gestore. A mio modo di vedere poteva trovare delle difficoltà, perché Antonio Conte lasciava un’eredità pesante anche a livello di gestione dello spogliatoio. L’impressione è che i giocatori siano in una situazione di agio, con meno vincoli. Sono molto più orizzontali e meno verticali rispetto a come giocava Conte, ma non si può dire niente a Inzaghi perché sta facendo bene. Si apre un mese fondamentale, non solo in campionato dove iniziano gli scontri diretti ma anche in Champions League. L’Interovrà affrontare in quindici giorni due volte lo Sheriff: lì vediamo cosa succede».