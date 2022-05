Paganin: «Inter, rammarico scudetto ma resta comunque ottima stagione»

Massimo Paganin ha parlato della stagione dell’Inter a seguito dello scudetto vinto recentemente dal Milan di Stefano Pioli.

STAGIONE – Queste le parole a SuperNews da parte di Massimo Paganin a seguito del mancato scudetto per l’Inter. «C’è sicuramente rammarico. L’Inter è arrivata fino in fondo ed ha avuto la possibilità di poter superare il Milan fino alle ultime giornate. Bastava non perdere il derby per vincere lo scudetto. O comunque non lasciare punti per strada contro squadre come Genoa, Sassuolo, Fiorentina e Bologna. In un periodo ristretto la squadra ha fatto fatica ed ha tardato forse a ritrovarsi. Reputo comunque quella nerazzurra un’ottima stagione. La squadra è forte, servono davvero pochi ritocchi, ma bisogna crescere necessariamente dal punto di vista mentale. Il salto di qualità, per quanto riguarda il nostro calcio, va fatto a livello europeo, e questo vale per tutti».