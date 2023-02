Paganin: «L’Inter ha meritato la vittoria. Dzeko e Onana? Solo tensione di campo»

Paganin dice la sua sulla prestazione dell’Inter nella gara vinta contro il Porto. Poi parla di alcuni episodi che hanno animato la sfida di Champions League, come lo scontro tra i due compagni nerazzurri Dzeko e Onana. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore presente nello studio di Mediaset Infinity.

CONCENTRAZIONE – Massimo Paganin apprezza la prestazione dell’Inter nella gara di Champions League contro il Porto. Così, l’ex calciatore, ne parla nel corso del suo intervento su Mediaset Infinity: «André Onana ha dovuto fare parate importanti però l’Inter è rimasta in campo sempre agganciata alla gara. I nerazzurri hanno sfruttato bene le corsie laterali. Edin Dzeko se l’è presa un po’ per la sostituzione, ma ci può stare. Romelu Lukaku (vedi intervista) è entrato molto bene e l’Inter ha meritato di vincere, forse anche un po’ aiutata dall’espulsione di Otávio. La partita è stata molto intensa e non sarà neanche l’ultima volta che accadrà. Lo scontro tra Dzeko e Onana? Sono tensioni di campo e il confronto risulta acceso perché in quel momento c’è molta tensione. Alla fine si gioca per vincere e noi calciatori queste cose ce le togliamo facilmente dalla testa. L’Inter ha avuto concentrazione e attenzione per tutta la gara. Simone Inzaghi deve essere contento di aver recuperato quasi tutti i giocatori. Quando arrivi a questo punto della stagione è un bene avere la possibilità di scegliere chi schierare in campo».