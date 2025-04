Paganin: «Inter, maturata esperienza! Ecco dove la vedo favorita»

Antonio Paganin, è intervenuto a in collegamento al programma Maracanà di TMW Radio. Tra i tanti temi toccati, anche la corsa scudetto dell’Inter in vista della partita contro il Bologna nella domenica di Pasqua.

SCUDETTO – L’ex calciatore, Paganin, in collegamento con TMW, ha parlato della prossima sfida dell’Inter in casa del Bologna. Queste le sue parole: «Nonostante abbiano speso energie con il Bayern, l’Inter sta bene. Sarà più facile vincere lo scudetto che la Champions League. Lì vedo due squadre più forti, con il Psg in testa. L’Inter in Serie A è la più forte. Ha maturato la consapevolezza, forza e capacità di agire in qualsiasi momento. La Champions è più legata a come ci arrivi e alle assenze».

SENZA LIMITI – Paganin poi, continua su dove può arrivare l’Inter: «Vittorie e sconfitte? L’Inter può vincere e perdere tutte e tre. La Champions è importante. Ma quando fai parte di una squadra che compete su tre fronti, non puoi permetterti di avere limiti. Se hai un gruppo di qualità, anche i singoli possono fare la differenza in una partita. L’Inter trasmette la sensazione di avere il controllo del match, sa gestire i ritmi e ha sviluppato nel tempo quella fiducia tipica delle grandi squadre, consapevoli che per raggiungere certi traguardi servono sacrificio e pazienza, aspettando il momento opportuno».