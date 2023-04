Paganin: «Inter, manca qualcosa nella gestione! Su Lukaku dico…»

L’Inter continua a fare fatica in campionato, come testimoniato dalla sconfitta contro il Monza a San Siro (vedi articolo): questa la disamina di Antonio Paganin a Radio Sportiva.

GESTIONE INTERNA − Antonio Paganin, ex calciatore dell’Inter (vedi articolo), ha parlato così a Radio Sportiva nel corso del programma “Il Processo di Sportiva” alla vigilia di Inter-Benfica e dopo la sconfitta a San Siro contro il Monza: «Nella mia Inter della Coppa UEFA è stato difficile e abbiamo deciso di non dedicarci al campionato. Qui invece la squadra ha 20/25 giocatori di livello. È più complicato dare una spiegazione. Bisogna ricordare che in Champions League non hai trovato Manchester City e Real Madrid e diventa importante sfruttare la fortuna del tabellone. Incentivo per il quarto posto? Va troppo a favore del modo di pensare di un calciatore professionista. Allora bastava un incentivo per vincere lo scudetto ed era risolto il problema. Se non riesci a motivare un gruppo di qualità allora manca qualcosa. Niente di personale con Simone Inzaghi, ma ha perso un campionato l’anno scorso che era praticamente dominato e quest’anno ha fatto 11 sconfitte con la squadra più attrezzata per svolgere un ruolo da protagonista. È indubbio che manchi qualcosa nella gestione interna».

Champions League e Romelu Lukaku: il discorso di Paganin continua così

PARADOSSO − Ancora Antonio Paganin a Radio Sportiva: «La squadra ha qualità in Champions League ma se si scarica una partita che può essere contro Monza, Salernitana ecc va a perdere senso. Una squadra come l’Inter non si può trincerare dietro al fatto che tre partite in una settimana siano troppe. Perché se sei all’Inter è giusto che tu dia importanza anche alla partita della domenica. Se resti concentrano sull’obiettivo è chiaro che ce la fai, altrimenti con le giustificazioni non vai avanti. Romelu Lukaku paradossalmente è l’attaccante più in forma al momento. Ci si aspettava di più, è chiaro. Diciamo che le condizioni per cui riprendere Lukaku sono improponibili e penso che l’Inter se ne sia fatta una ragione. Dispiace perché c’erano grandissime aspettative. L’Inter ha fatto una grandissima operazione per riportarlo a Milano e resta il rammarico per non aver goduto del Lukaku alla miglior maniera. Difficilmente lo vedremo ancora a Milano».