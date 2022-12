A. Paganin: «Inter su Kessié? Sono perplesso. Skriniar, sfugge qualcosa»

Non si parla solo di Mondiali. Anche il mercato, con le prime voci in vista di gennaio, tiene banco. Proprio di questo ha fatto il punto Antonio Paganin, che sulle frequenze di TMW Radio si è espresso sul possibile arrivo in nerazzurro di Kessié e del rinnovo di Milan Skriniar.

POSSIBILE RITORNO – Una notizia degli ultimi giorni relativamente al mercato dell’Inter è il possibile ritorno in Italia di Kessié. Proprio in nerazzurro. Questo il pensiero di Antonio Paganin: «Non lo vedo funzionale per il gioco dei nerazzurri. Ho qualche perplessità. Non lo vedo come vice di Brozovic e neanche come interno. Se poi si adatta, bravo lui».

QUESTIONE RINNOVO – Un altro tema caldo in casa Inter è il rinnovo di Milan Skriniar. Antonio Paganin ne ha parlato così: «Forse qualcosa ci sfugge. Magari l’accordo c’è e si stanno limando i dettagli. È chiaro che i nerazzurri debbano pensare ai conti e, se dovessero sacrificare un pezzo importante, lui e Lautaro Martinez sarebbero quelli con più mercato».