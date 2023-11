Paganin: «Inter e Juventus, filosofie diverse! Marotta? Merita un plauso»

La Juventus e l’Inter si sfideranno domenica sera alle 20:45 in un match che può cambiare gli equilibri nella vetta della classifica. Della sfida, e del momento delle due squadre, ha parlato Antonio Paganin

PLAUSO – Queste le considerazioni di Paganin a TMW Radio: «L’Inter come profondità di rosa è in vantaggio. Sono due filosofie diverse, Juventus molto pratica mentre l’Inter con un calcio brillante a cui non eravamo abituati, soprattutto a livello di continuità. Ora invece c’è stato un salto di qualità. Sono molto curioso di vedere la partita, se premierà l’una o l’altra filosofia. In mezzo al campo nessuno può dire nulla, l’Inter è più attrezzata, davanti sono sullo stesso piano o se la gioca, dietro sono molto compatte. Marotta ha dato una squadra competitiva ai suoi tecnici. In questo momento va fatto un plauso all’AD per essere riuscito a scegliere i profili giusti. Con l’uscita di Brozovic, Skriniar non hanno perso di livello».