Paganin: «Inter, mi aspetto tanta intensità! Il Porto ha una debolezza»

Massimo Paganin negli studi di Mediaset Infinity ha parlato delle sue sensazioni in vista della gara di questa sera tra Inter e Porto. Sottolineando un punto debole nella squadra lusitana

INTENSITÀ – Questo il pensiero di Massimo Paganin su Inter-Porto di questa sera: «Mi auguro che l’Inter faccia una partita intensa. Il Porto gioca con il 4-4-2 da sempre, non ha grandissimi giocatori ma è molto collaudata. A mio modo di vedere i nerazzurri sono cresciuti molto e avranno possibilità nelle ripartenze. Il Porto ha un punto debole: concede molto soprattutto quando è in fase di costruzione. Lo dimostrano i dati statistici della Champions League. Mi aspetto una gara molto intensa e dal punto di vista tattico so che sarà preparata molto bene dai due tecnici».