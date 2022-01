Paganin: «Inter, l’incognita può essere il calendario ma nerazzurri solidi»

Massimo Paganin, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato del momento dell’Inter e delle possibili incognita contro la squadra di Inzaghi. Qualche battuta sul calendario

INCOGNITE − Paganin sul momento della squadra di Inzaghi: «Non so se esistano delle incognite per l’Inter, i numeri dicono che nelle ultime 11 partite ha fatto due pareggi e nove vittorie. È la squadra più in forma del campionato, grandi numeri in gol fatti e subiti. L’incognita può essere la Champions League, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia che potrebbero dare un po’ di vantaggio al Milan che non avrà le coppe. Bello poter vedere il duello tra le due milanesi che sono le due squadre che stanno meglio».

CALENDARIO − Ancora Paganin sulle tante gare ravvicinate: «Calendario asimmetrico complicato per Inter e Juventus, gli scontri diretti potrebbero determinare tanto. Bisogna aspettare la gara di questa sera ma l’Inter ha saputo dimostrare solidità, bisogna aspettare la gara di questa sera e di mercoledì per fare delle valutazioni».