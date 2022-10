Paganin: «Inter, grande carattere! Futuro Lukaku? Non sarà in grado di…»

Paganin fa il punto della situazione sull’Inter e su alcuni dei suoi protagonisti. L’ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio durante la trasmissione “Pizza Affari”, esprime un pensiero anche sull’infortunato Lukaku.

FINIRE BENE – Antonio Paganin interviene a Tmw Radio per parlare dell’Inter. L’ex calciatore afferma: «Ottenere risultati è determinante per una squadra come l’Inter. In queste ultime partite si è vista una grande forza caratteriale. Sarà importante finire bene prima della sosta per il mondiale. Edin Dzeko è molto bravo a legare il gioco, scendendo tra le linee per giocare il pallone. Romelu Lukaku, invece, è un attaccante di maggiore profondità. Porta via più uomini, permettendo a chi gioca vicino di ritagliarsi più spazi. In futuro credo ci saranno offerte per lui. Ma penso non sia quel tipo di calciatore in grado di andarsene via a zero, senza portare introiti all’Inter. Mi dispiace che non stia giocando molto Kristjan Asllani ma Hakan Calhanoglu (vedi focus) è nettamente più esperto e si è visto nelle ultime settimane. In questo momento il turco dimostra di poter essere una valida soluzione in quella zona». Questo il pensiero espresso da Paganin, nel corso della trasmissione “Piazza Affari”, su alcuni giocatori dell’Inter.