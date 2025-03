Paganin: «Inter, opterei su Frattesi! In Serie A sarà la più penalizzata»

Paganin punta su Frattesi in vista di Feyenoord-Inter e dell’emergenza che ha colpito la squadra di Simone Inzaghi. Poi si esprime sulla lotta in campionato.

CAMBIO TATTICO – Massimo Paganin, intervenuto su TMW Radio, boccia l’eventuale cambio tattico in casa nerazzurra in vista della partita contro il Feyenoord di domani in Champions League. Le sue parole: «Non lo cambierei, col 4-4-2 fai tanta fatica, ma Bastoni da più sicurezza come braccetto di sinistra. Credo che Frattesi potrebbe fare anche il quinto per una gara, ha caratteristiche che possono facilitarlo per una partita, a sinistra. Frattesi è l’unico che ha quel tipo di corsa che può garantirti di fare un lavoro a tutta fascia».

Paganin tra l’Inter in Europa e quella di campionato

CAMPIONATO – Poi l’attenzione di Paganin si è spostata sulla Serie A, con ben quattro squadre racchiuse nel giro di sei punti. C’è un inseguimento alla squadra di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica. Paganin parla in questo modo: «La più penalizzata sarà l’Inter, perché è in corsa su tre fronti e il numero di partite può incidere. Non è un caso poi che abbia infortuni nei ruoli chiave ora, ma questa è la stagione, l’Inter ha una rosa profonda e sta affrontando l’emergenza nel miglior modo possibile».