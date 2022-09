Paganin: «Inter, fatico a capire i 3 cambi di Inzaghi! Si è perso un fattore»

L’Inter ha già incassato tre sconfitte in sole sette giornate di campionato con numeri allarmanti sia in difesa che in attacco. Paganin afferma a chiare lettere che il discorso che va fatto all’interno dello spogliatoio è importante, soprattutto alla luce di un campionato equilibrato. Poi torna sulle sostituzioni di Inzaghi con l’Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni a Maracanà, su TMW Radio

DISCORSO DA AFFRONTARE – L’Inter di Simone Inzaghi è in difficoltà in ogni reparto ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Secondo Massimo Paganin, va fatto un discorso importante: «È un discorso importante quello che deve essere fatto, l’anno scorso la squadra non ha vinto perché ad un certo momento le cose non sono state fatte nel modo giusto. Quest’anno lo ha pagato soprattutto in Champions League perché la terza fascia deriva da non aver vinto lo scudetto. Se prendiamo e analizziamo l’ultima partita, ovvero quella con l’Udinese, faccio fatica a comprendere i 3 cambi perché tecnicamente sono stati sostituiti i 3 difensori centrali in una partita che poi hai perso 3-1. Quindi faccio fatica a capire dal punto di vista tecnico cosa sia accaduto nella testa di Inzaghi».

MENTALITÀ – L’Inter secondo Paganin deve immediatamente recuperare autostima e mentalità il prima possibile: «Va recuperato il gruppo, la consapevolezza, l’autostima e la fiducia. Non è semplice perché le altre si sono rinforzate e credo che negli ultimi anni un campionato così equilibrato non ci sia mai stato, deve riprendersi in fretta perché arrivare in Champions League è importante. Bisogna intervenire immediatamente perché si è persa la mentalità. Anche l’anno scorso l’Inter era partita male ma penso che quest’anno ci sia un problema di fondo. L’Inter non si sente più forte come lo scorso anno, quando era reduce dallo scudetto vinto».