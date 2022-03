Paganin: «Inter e Milan risucchiate da Napoli e Juventus! Inzaghi democratico»

L’Inter e il Milan stasera si sfidano nella semifinale di andata di Coppa Italia (QUI le ultime). L’ex nerazzurro Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha detto la sua sul derby e sulla lotta scudetto

CROCEVIA – L’Inter stasera alle ore 21.00 andrà a giocare “in casa” del Milan nella partita valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia. Antonio Paganin è convinto che sia uno spartiacque importante: «Impressioni sul derby? È uno spartiacque per entrambe perché due squadre che lottavano per il vertice si sono fatte risucchiare dal Napoli e per certi versi anche dalla Juventus. Chi uscirà sconfitta dal doppio incontro rischia di avere avere strascichi anche sul prosieguo della stagione. Problema attacco per l’Inter? I numeri dicono di sì, l’ho vista più di qualche volta, anche nella sconfitta contro il Sassuolo e l’impressione è che in questo momento avverta la pressione e che abbia perso lucidità e tranquillità».

MENTALITÀ – Paganin prosegue analizzando l’atteggiamento dell’Inter: «Persa la ferocia che aveva con Antonio Conte? Era un po’ il dubbio che si aveva fin dall’inizio. Simone Inzaghi ha una gestione democratica, nulla contro di lui che ritengo un buonissimo allenatore però è chiaro che nelle squadre di vertice c’è bisogno di una guida più autoritaria quando c’è bisogno di strappare. Ma questo atteggiamento deve partire dalla guida tecnica, imporre e innescare quella mentalità. Se non ce l’hai ti trovi poi a dover lavorare sul corpo a corpo e potrebbe danneggiarti ed è quello che sembra stia succedendo all’Inter».

SOGNO IMPOSSIBILE? – Per finire Paganin taglia completamente le gambe al sogno scudetto nerazzurro: «Chi vince lo scudetto? Se pensavamo che l’Inter avrebbe quasi dominato, sfido chiunque adesso a scommettere il famoso centesimo sulla vittoria nerazzurra. Non per mancanza di fiducia ma perché l’atteggiamento del corpo trasmette difficoltà e chiaramente diventa molto complicato. Con il Sassuolo e con il Genoa si poteva strappare e se con i neroverdi si puntava all’assenza di Marcelo Brozovic con i rossoblù ci si aspettava qualcosa e questo fa venire qualche dubbio».