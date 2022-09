A. Paganin: «Inter, qualche dubbio su Inzaghi. Barella non si discute»

Antonio Paganin esprime le sue lievi perplessità su Simone Inzaghi. L’ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la situazione in casa Inter dopo le ultime sconfitte. Difendendo Nicolò Barella.

DUBBI – Antonio Paganin ha parlato così delle sue perplessità sull’Inter e Simone Inzaghi: «Al netto di quello che la società ribadisce, ossia la totale fiducia in Inzaghi, ci sono aspetti che fanno venire qualche dubbio. Qualche perplessità dal punto di vista caratteriale su Inzaghi ce l’ho sempre avuta. La gestione del gruppo è importante, difficile mettere in discussione la leadership di Barella. Inutile anche cambiare modulo, ma la parte di intensità va migliorata con il lavoro specifico».

PERSONALITÀ – Paganin, analizzando la situazione dell’Inter, si è soffermato poi sulle dinamiche di spogliatoio: «Non ho memoria di squadre che abbiano vinto senza una leadership tecnica e caratteriale. Quando entri in certi spogliatoi ti trovi di fronte a personalità forti, se non hai il polso e dimostri una leadership tecnica, i giocatori non ti rispettano. Ai miei tempi quando c’erano difficoltà pesavo le qualità di chi mi doveva comandare».

Fonte: TMW Radio