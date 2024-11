Paganin: «Inter in difficoltà, ma resta aggrappata! Lukaku non più brillante»

Antonio Paganin, ex calciatore – tra le altre – dell’Inter, in un suo intervento su TMW Radio ha espresso la sua opinione riguardo la sfida terminata in pareggio.

SCONTRO DIRETTO – Antonio Paganin ha parlato così di Inter-Napoli: «Chi esce meglio? Il Napoli, esce da due big match contro Juventus e Inter senza perdere. Ci sta perdere oggi con l’Atalanta, è un processo di crescita costante, è una squadra che veniva da un’annata molto difficoltosa e ristabilire una certa mentalità per combattere con le migliori del campionato non è mai così semplice. L’Inter dà l’impressione che tutti questi impegni l’hanno logorata mentalmente e fisicamente. Se rimane agganciata ora che è in difficoltà, non oso immaginare cosa può fare dopo la pausa invernale, abbiamo visto lo scorso anno con quello strappo cosa ha fatto».

Lukaku annullato da Acerbi: problema per Conte?

ATTACCO FERMO – Paganin poi esprime un parere riguardo l’attaccante belga: «Che non sia il giocatore brillante dei tempi dell’Inter è evidente. Probabilmente farà più fatica, ma oggi non riesci a fare lavoro specifico giocando a certi ritmi. Per l’economia del Napoli però Lukaku è importante».