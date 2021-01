Paganin: Â«Inter con fame e identitÃ , non giocare le coppe Ã¨ un vantaggioÂ»

Paganin: «Inter con fame e identità, non giocare le coppe è un vantaggio»

Massimo Paganin

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter, è intervenuto oggi ai microfoni di “Maracanà” sulle frequenze di “TMW Radio” e ha parlato della condizione dei nerazzurri dopo la vittoria contro la Juventus

INTER AFFAMATA – Paganin sottolinea quali sono i punti di forza dell’Inter nella lotta scudetto: «Il progetto sta andando avanti e, nonostante le difficoltà della scorsa stagione, la società è riuscita a trovare con Conte le soluzioni ideali. La squadra ha un’identità precisa e Conte è stato bravo a cambiare. Era partito col trequartista e ha trovato i suoi ideali con due mezze ali che sono in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Gli innesti stanno dando il loro contributo. Una squadra deve avere fame e questo fa una grandissima differenza. Se hai motivazione e cattiveria agonistica puoi fare la differenza se sei pari in qualità. L’Inter ha una qualità di rosa importante e con tutti i giocatori se la gioca. Ha il vantaggio di non giocare le coppe che toglieranno tante energie. Sono due campionati compressi in uno, non disputare le coppe potrebbe dare un vantaggio a lungo termine. Siamo a metà stagione e purtroppo c’è l’incognita covid che potrebbe sparigliare le carte».