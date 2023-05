Paganin: «Inter cinica, con la Fiorentina prove di Manchester City»

Antonio Paganin, ospite a Radio Sportiva, ha parlato dei meriti di Simone Inzaghi nella crescita dell’Inter. L’ex nerazzurro si è poi espresso sulla finale di Coppa Italia con la Fiorentina, paragonandola a una sorta di prova in vista del Manchester City.

PROVE DI CHAMPIONS − Antonio Paganin ha detto la sua sul percorso di crescita intrapreso dall’Inter nell’ultimo periodo. L’ex calciatore nerazzurro ha poi analizzato la vittoria contro la Fiorentina, definendola una prova in vista del Manchester City: Le sue parole: «Ultimamente è scattato qualche cosa. Io ricordo un paio di mesi fa che c’erano delle critiche legate alla gestione del campionato di Inzaghi. Lui si era anche un po’ risentito di questo. Il problema è quando si allena una grande squadra, appuntamenti come il campionato sono qualcosa che la società ti chiede. Poi il percorso in Coppa Italia e nelle coppe è qualcosa in più legato a situazioni particolari. Il Napoli non c’è arrivato nelle migliori condizioni. il Milan lo stesso e ciò ti ha aperto un percorso. Lui è stato molto bravo ad infilarcisi dentro e a ottenere il risultato. l’Inter sta diventato una squadra terribilmente cinica che ha ben presente la sua forza. Inoltre sa benissimo come andare a cogliere il risultato. Nella partita di ieri partiva come favorita del pronostico e lo ha mantenuto al cospetto di unna buonissima squadra come la Fiorentina. E per certi versi ha fatto le prove generali, visto il tipo di gioco che esprimono i viola, che per certi versi è molto simile a quello del Manchester City. Poi è chiaro che in Inghilterra hanno qualità che è fuori concorso».