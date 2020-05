Paganin: “Inter, Cavani in discesa! Werner cresce, come...

Paganin: “Inter, Cavani in discesa! Werner cresce, come Lautaro Martinez”

Condividi questo articolo

Paganin ha parlato del mercato dell’Inter, concentrandosi in particolare sull’attacco. L’ex difensore nerazzurro promuove Timo Werner, alla sua stagione migliore, ma avverte su Edinson Cavani (qui le ultime). Di seguito le sue dichiarazioni odierne ai microfoni di “TMW Radio”

CAMBIAMENTI IN ATTACCO? – Massimo Paganin e le ipotesi per l’attacco nerazzurro: «Lukaku-Lautaro Martinez o Werner-Cavani: sarebbe più forte così l’Inter? Cavani è una prima punta, mentre Werner gioca quasi da trequartista nel Lipsia, è una posizione particolare per lui. Quest’anno sta vivendo la sua stagione migliore, sta crescendo come Lautaro. C’è da vedere se la coppia tra la punta ora al PSG e quella del Lipsia può andare meglio di quella Lukaku-Lautaro. L’uruguaiano è nella fase discendente della carriera ed è da valutare, visto che l’Inter deve pensare anche in prospettiva».