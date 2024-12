Paganin: «Inter, un campanello d’allarme solo in un caso!»

Antonio Paganin ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro il Bayer Leverkusen. Su TMW Radio ha lanciato un allarme, o meglio un possibile allarme nei prossimi giorni.

SCONFITTA – L’Inter ha perso contro il Bayer Leverkusen per 1-0 chiudendo il match con zero tiri verso la porta protetta da Kovar. Partita estremamente deludente da parte della squadra di Simone Inzaghi, che mai ha sofferto così tanto in questa stagione. In Champions League la situazione rimane comunque rassicurante, basta vincere le prossime gare per essere sicuri di arrivare tra le prime 8 e agli ottavi di finale in maniera diretta.

Inter, il commento post-match di Paganin

ALLARME – Antonio Paganin, analizzando la gara di ieri sera in Germania, ha lanciato un possibile allarme che si potrebbe concretizzare nelle prossime giornate: «L’Inter ha fatto molta fatica. Inzaghi è stato obiettivo nel dire le difficoltà trovate. Ci sta durante la stagione, anche perché tante partite ti svuotano anche dal punto di vista nervoso. Viaggiano tanto oggi e non si riesce a fare un lavoro approfondito come si dovrebbe. Ci sta non trovare col Leverkusen e non avere una serata brillante. Logico che se fai la stessa partita con la Lazio può essere un campanello d’allarme». L’occhio va perciò già al match di campionato.