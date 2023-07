Paganin: «Inter sta lavorando bene. I tifosi devono capire una cosa»

Massimo Paganin ha elogiato il modo dei dirigenti dell’Inter di muoversi sul mercato. L’ex giocatore nerazzurro, sulle frequenze di TMW Radio, ha poi fatto il punto anche su Lukaku e Onana.

LAVORO SUL MERCATO – Questo il pensiero di Massimo Paganin su quanto fatto vedere fin qui dagli uomini mercato dell’Inter: «Stanno lavorando bene sul mercato. Cuadrado per me da quinto può fare bene, ora manca solo il discorso punta. La situazione Lukaku è molto complicata e non so come finirà. Per quanto riguarda Onana, così come Brozovic, si riduce tutto alla situazione finanziaria. I tifosi devono capire che è difficile trattenere certi giocatori. In ogni caso l’Inter partirà da favorita e dovrà dimostrarlo sul campo. Thuram e Lautaro Martinez sono una grande coppia, ma non bastano, servirà una rosa lunga».