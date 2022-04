Paganin: «Inter, ci si aspettava di più! Con la Juventus gara determinante»

Massimo Paganin, ex difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati del percorso dell’Inter in campionato nonché della gara di questa sera contro la Juventus

DELUSIONE − Paganin non contento del percorso dell’Inter: «Credo che l’Inter fosse partita per vincere questo campionato. Credo che ci si aspettasse un po’ di più sia per il recupero fatto che per lo stesso Simone Inzaghi, visto che li davanti nessuno ha mai vinto uno Scudetto. Nessuno si aspettasse dell’Inter una difficoltà così grande. Cambia poco oggi alle società vincere o non vincere. Alle società conta la qualificazione in Champions League ma credo che dell’Inter ci si aspettava di più. Nelle ultime partite ha perso tanti punti».

RISULTATO − Sul gioco e sull’esito della gara di questa sera, così Paganin: «Non credo basti un solo giocatore per migliorare una squadra. L’Inter fa fatica a sviluppare gioco ed avere anche una fluidità di manovra. Solo con la Salernitana ha fatto bene, ma non fa quasi testo. Nel calcio però può cambiare tutto con un solo risultato. Vincere a Torino e rimanere a 3 punti dal primo posto con la partita da recuperare potrebbe essere una scossa mentale molto importante. Al contrario, un KO potrebbe risultare fatale».