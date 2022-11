Paganin: «Inter, anticorpi dopo le difficoltà! Gol presi? Ora numeri diversi»

L’Inter ha subito finora ventidue gol, dei quali la maggior parte in trasferta. Antonio Paganin sottolinea come non fosse per nulla semplice venire fuori dal momento di difficoltà per la squadra di Inzaghi. Poi un commento sulle qualità dei difensori interisti. Di seguito le sue parole a TMW Radio

STRUTTURA – L’Inter della prima parte di stagione non sembra la stessa squadra vista nelle ultime partite prima della sosta. Antonio Paganin analizza il cambio di marcia: «Quei numeri fanno parte della prima parte di stagione, se vado ad analizzare l’ultima parte cambiano completamente. La analizzo velocemente: secondo me è un fattore legato alla struttura fisica, il caldo intenso di inizio stagione, ritmi alti perché nel primo blocco si è giocato domenica-mercoledì e abbiamo visto grande difficoltà nell’alzare i ritmi».

LENTEZZA – Paganin parla poi delle qualità dei tre difensori centrali dell’Inter: «Lenti? Scopriamo qualcosa che è palese perché se vi ricordate il Villarreal durante il precampionato in campo aperto li ha fatti a pezzi, sembrava veramente una squadra in difficoltà che poi è proseguita anche in campionato. Non è un mistero penso che Skriniar, de Vrij e Bastoni facciano fatica in campo aperto. Probabilmente il fatto di non aver avuto Brozovic che dettava i tempi li ha fatti soffrire un po’ di più. C’è un mix di tutto, di una quadra che ha pagato l’inizio di stagione».

ANTICORPI – Secondo Paganin non era per nulla semplice venire fuori dalle difficoltà per l’Inter: «Poi nel momento in cui si è trovata in difficoltà è riuscita a venirne fuori e non era semplice, però se andiamo a vedere i numeri realizzativi dell’ultimo periodo la marcia è cambiata e non era facile. Di solito quando una squadra esce da un periodo difficile riesce a mettere una serie di anticorpi e diventa molto pericolosa. L’Inter ha innescato una marcia che l’ha portata a ridosso delle squadre di testa, se pensiamo che è accreditata ad essere una delle antagoniste del Napoli e com’erano 40 giorni fa è cambiato completamente il mondo».