Paganin: “Godin? Mi aspettavo qualcosa in piÃ¹. Juventus-Inter…”

Paganin: “Godin? Mi aspettavo qualcosa in più. Juventus-Inter…”

Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a “Radio Sportiva”. Nel corso del suo intervento l’ex difensore nerazzurro ha parlato di Godin e del big match di domani contro la Juventus

SFIDA SCUDETTO – Antonio Paganin ha prima parlato di Juventus-Inter: «Non è semplice arrivare a questa partita, perché quello che sta accadendo nel paese con il coronavirus ha la priorità, però non possiamo nemmeno blindarci. La domenica da sempre è dedicata alle partite di calcio e anche a porte chiuse ci sarà la massima attenzione per una partita come questa. Sia bianconeri che nerazzurri arrivano da un digiuno di gare ufficiali, chi esce sconfitta va in crisi».

DIFESA – Paganin ha poi parlato del dubbio in difesa per Antonio Conte (QUI le ultime): «Chi con Skriniar e de Vrij nella difesa dell’Inter? Andrei su Godin, in queste partite ha un grado di esperienza superiore. Dall’uruguaiano ci si aspettava di più e penso che anche lui si aspettasse di più dalla sua annata in nerazzurro».