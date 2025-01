Paganin: «Frattesi? Ora diventi uomo e scelga. Uno per sostituirlo»

Massimo Paganin ha parlato del futuro di Frattesi all’Inter. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha detto la sua sull’eventuale sostituto. Sul centrocampista, si è espresso ai nostri canali in mattinata anche Marco Ballotta.

EMOTIVAMENTE IN DIFFICOLTÀ – Intervistato da Sport Mediaset, Massimo Paganin ha parlato del momento di Davide Frattesi e della sua situazione: «Tutti vorrebbero giocare di più, il calciatore vuole essere protagonista. Il malessere scompare quando giochi. Lo scorso anno Davide lasciava il segno quando entrava, si sentiva importante. Probabilmente adesso pensava di avere più spazio. Si è sentito in difficoltà dal punto di vista emotivo, è un po’ frustrato e questo lo mette in uno stato d’animo di difficoltà. Secondo me è presto per andare via, può vincere ancora all’Inter e fare un ulteriore salto di qualità. A Riad l’ho incrociato e ho visto la tristezza tipica di chi vorrebbe avere spazio. Era poco felice, ma sono passaggi che attraversano tutti i giocatori di alto livello. Adesso deve diventare uomo facendo la scelta giusta».

Frattesi sull’eventuale sostituto di Frattesi all’Inter

SOSTITUTO – Poi Paganin ha detto la sua anche sull’eventuale alternativa a Frattesi: «Davide ha qualità precise, sa inserirsi e segnare. È un incursore, meno bravo nel palleggio ma forte. Non ce ne sono tanti come lui. Non è facile sostituirlo. Lorenzo può aiutare i nerazzurri. Lui nasce come mezz’ala, ha tre anni in più rispetto a Frattesi. Ha qualità, ma può fare solo la mezz’ala. Sicuramente nel contesto tattico di Inzaghi sarebbe più adatto rispetto a Cristante di cui si parla in questi giorni. Pellegrini può essere la contropartita giusta».