Paganin: «A Firenze un’Inter svuotata. Oggi serve reazione mentale!»

Massimo Paganin commenta lo stato psico-fisico dell’Inter poco prima del secondo atto contro la Fiorentina. Questo il pensiero dell’ex nerazzurro, che analizza nello specifico anche alcuni calciatori di Simone Inzaghi.

LAVORO DI TESTA – Ospite di Radio Sportiva a poche ore da Inter-Fiorentina, Massimo Paganin dichiara: «Inzaghi dovrebbe aver lavorato sulla testa da giovedì ad oggi. L’Inter è arrivata svuotata alla partita contro la Fiorentina. Però quella di giovedì era l’undicesima partita in poco meno di quaranta giorni per l’Inter, mentre la Fiorentina ne aveva giocate sette solamente. Credo che la squadra di Inzaghi abbia pagato molto dal punto di vista mentale anche il derby, una partita nella quale ha speso molto e a Firenze è arrivata completamente svuotata. Nell’arco della stagione purtroppo ci sono dei passaggi a vuoto e vanno presi come tali. Dovremo aspettare questa sera per vedere se dal punto di vista mentale la squadra ha recuperato e cosa riuscirà a fare Inzaghi»

Da Firenze a San Siro, cosa deve cambiare l’Inter per battere la Fiorentina: ne parla Paganin!

LE RISPOSTE – Massimo Paganin prosegue, cercando di capire cosa non ha funzionato nel recupero dello scorso giovedì: «A Firenze l’Inter è stata troppo prevedibile, credo che sia stata una delle prime volte in cui non l’ho vista produrre nemmeno un’azione da gol. È la squadra col migliore attacco nel nostro campionato e arrivava tra l’altro dai tre pali colpiti nel derby. Secondo me Inzaghi si aspetta un po’ di più dalle seconde linee o dai giocatori che devono dare il loro contributo dalla panchina, cosa che ultimamente non c’è stata. Sarà fondamentale vedere chi è in grado di sostituire chi e il contributo dei giocatori che scendono in campo, anche da quelli che giocano meno. Ma quando giochi tante pertite è difficile allenarsi, tra viaggi e panchine».

TITOLARI E ALTERNATIVE – Su alcuni singoli dell’Inter, poi, Paganin afferma: «Acerbi sta rientrando dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori tanto tempo. De Vrij ha fatto benissimo e si è conquistato il posto. Con Pavard la qualità aumenta, Bisseck sta cercando di salire di livello perché ha meno esperienza e ogni tanto ha degli altri e bassi anche all’interno della stessa partita. Sono cose che fanno parte del percorso di crescita, è un giocatore di sicuro avvenire sul quale l’Inter punta. Il problema grande dell’Inter credo sia la differenza tra i due titolari in attacco e i due che stanno dietro. Ce n’è troppa e Inzaghi non si può privare dei giocatori che stanno facendo così bene».