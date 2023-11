Paganin: «Ecco quali problemi potrà avere l’Inter contro la Juventus»

Paganin non vede favoriti in Juventus-Inter, prossima attesissima partita di Serie A in calendario dopo la sosta. L’ex difensore dell’Inter, intervistato da News.Superscommesse.it, analizza la squadra di Inzaghi anche in chiave Champions League, a qualificazione già ottenuta

SFIDA ALLA PARI – Derby d’Italia senza pronostico per Massimo Paganin: «L’Inter è effettivamente la squadra più forte insieme alla Juventus. Il lavoro, quando ottieni risultati così importanti, è merito sia della società – che ha acquistato giocatori importanti – sia dell’allenatore, che ha saputo fin qui valorizzare il materiale a disposizione. I giocatori, poi, hanno messo tutto in campo. Quindi credo che l’Inter in questo momento sia la squadra da battere. La sfida tra Juventus e Inter secondo me non vede nessuna favorita al momento. Ci arrivano entrambe con dei punti di forza diversi tra loro. L’Inter con un grandissimo attacco e la difesa migliore del campionato, ma anche la Juventus ha una grande solidità difensiva e non ha subito gol per sei partite fino alla rete presa con il Cagliari. Sarà quindi una partita molto difficile per i nerazzurri, abituati a giocare con transizioni veloci. E potranno trovare difficoltà contro una squadra molto chiusa che creerà problematiche alla squadra di Simone Inzaghi». Così Paganin nell’intervista curata dal collega Davide Roberti per il portale News.Superscommesse.it in vista di Juventus-Inter del 26 novembre.

Paganin sull’Inter di Inzaghi in Champions League

OUTSIDER INTERNAZIONALE – Non si parla solo di Juventus-Inter e di Serie A con Paganin, che dà uno sguardo anche alla Champions League e ad alcuni singoli nerazzurri: «Il percorso fatto fin qui è decisamente importante, che dà il valore alla squadra e che fa sì che la squadra di Inzaghi abbia acquisito uno status europeo molto importante. E gli dà la possibilità di andare avanti nella competizione. Per la vittoria finale credo ci siano squadre più attrezzate dell’Inter e con uno storico diverso, però come l’anno scorso può essere un’outsider importante. Dipenderà molto anche dai sorteggi una volta terminati i gironi. Credo che Lautaro Martinez con i suoi gol sia il trascinatore di questa squadra, è cresciuto sotto il punto di vista della leadership e si è fatto carico di grandi responsabilità. Quando hai giocatori così importanti nella rosa della tua squadra che sono in grado di risolverti le partite è sempre un bene. Anche Hakan Calhanoglu sta facendo molto bene, ma nominarne solo pochi sarebbe riduttivo perché anche chi entra dalla panchina dimostra di essere di alto livello. E questo fa sì che la squadra sia forte e profonda a livello di rosa». Queste le dichiarazioni di Paganin sulla stagione dell’Inter di Inzaghi, finora ottima in tutte le competizioni.

Fonte: News.Superscommesse.it – Davide Roberti