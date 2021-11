Paganin: «Difesa Inter top! Lavoro di Inzaghi si vedrà nei prossimi mesi»

Massimo Paganin, ex capitano dell’Inter, ha parlato della situazione in classifica dei nerazzurri e soprattutto della difesa nerazzurra.

LA DIFESA – Massimo Paganin spende parole al miele per la difesa dell’Inter: «I titolari sono tra i giocatori più forti in assoluto. De Vrij nel suo ruolo è tra i migliori interpreti della difesa a tre, non ce ne sono molti come lui. Siamo ai livelli di Bonucci e Thiago Silva. Lo accosto ai grandissimi. Skriniar è bravissimo nell’uno contro uno, Bastoni è presente e futuro. Alessandro è molto abile in fase di costruzione, può giocare anche a quattro. E ora si fa valere anche negli inserimenti. Sono forti e complementari tra loro. La squadra subisce meno gol? Il 3-5-2 di Inzaghi e quello di Conte si assomigliano molto. Alla Lazio, Simone contava su Luis Alberto che era in grado di fare la differenza. Calhanoglu non ha le stesse caratteristiche. Oggi i centrocampisti on si abbassano a prendere il pallone, lo fa solo Brozovic tra i due centrali. Simone chiede delle cose e sta cercando di aggiustare quello che non funziona. A volte subisci gol con mezzo tiro in porta».

SCONTI DIRETTI – Paganin parla anche del lavoro di Conte e della situazione, ad oggi: «La squadra c’è, anche mentalmente. Contro Juventus e Milan la squadra avrebbe meritato la vittoria. Ci sono da fare delle valutazioni sul campionato e sulla Champions League. L’Inter non meritava di perdere contro il Real Madrid. Poi ha vinto due partite importanti contro lo Sheriff, e non era scontato. La squadra sta lavorando bene, Inzaghi ha utilizzato il lavoro di Conte, portando qualcosa di suo. Non ho visto l’Inter in difficoltà, nell’arco della stagione tutto si pareggia e i nerazzurri entreranno nella corsa per il titolo».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna