Paganin: «Contro Sheriff gara ideale. Inter, tanti gol subiti da transizione»

Massimo Paganin, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha parlato della partita di stasera tra Inter-Sheriff e di come i nerazzurri subiscano parecchi gol

SHERIFF − Paganin dice la sua sulla gara di San Siro: «Partita ideale per l’Inter questa sera. Lo Sheriff ha subito in due partite credo 62 tiri in porta, credo che abbia già ottenuto il massimo. È la squadra della quarta fascia, devi fare sei punti nelle due gare. L’Inter segna tanto ma 11 gol subiti sono parecchi. Questi gol provengono dalle fasi di transizione, sul gol di Felipe Anderson sono cinque contro due. Prima ti vai a preoccupare di non prendere gol e poi vai a protestare. Lo Sheriff ha segnato più in fase di transizione».